Sängerin fühlt sich «befreit»: Kylie Minogue geniesst ihr Single-Leben

Beruflich könnte es für die Sängerin dagegen aktuell kaum besser laufen. Nachdem ihre Karriere im vergangenen Jahrzehnt ein wenig ins Stocken geraten war, ist sie nun endgültig wieder ganz oben mit dabei. Mit ihrem neuen Dance–Album «Tension» stürmte sie im September 2023 an die Spitze der britischen Album–Charts, am 4. Februar wurde ihr neuer Hit «Padam Padam» bei den diesjährigen Grammy Awards mit dem Preis für die beste Pop–Dance–Aufnahme ausgezeichnet. Seit November 2023 steht sie im legendären «Voltaire»–Club des Venetian Resort Hotels in Las Vegas für eine Konzertreihe auf der Bühne. Berichten zufolge liegt ihr sogar eine einzigartiger «Lifetime Residency»–Vertrag für ihre Shows in Las Vegas vor. Bei den Brit Awards am 2. März wird Minogue mit dem Global Icon Award ausgezeichnet.