Sängerin Gracie Abrams kommt für vier Konzerte nach Deutschland

Die amerikanische Singer–Songwriterin Gracie Abrams (24) kommt mit ihrem neuen Album «The Secret of Us» auf Tour durch Europa. «Ich kann es nicht erwarten, euch zu sehen», freut sich die 24–Jährige auf Instagram. Abrams wird 2025 in insgesamt 18 Städten auf der Bühne stehen. Vier Konzerte sind auch in Deutschland geplant: am 15. Februar in Stuttgart, am 19. Februar in Hamburg, am 21. Februar in Düsseldorf und schliesslich am 22. Februar in Berlin.