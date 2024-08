Sängerin Halsey hatte mit 20 Jahren eine Fehlgeburt auf der Bühne

Viel Blut verloren

Deshalb habe sie das Konzert durchgezogen, obwohl es ihr schlecht ging. Sie habe «einfach eine Erwachsenenwindel angezogen». Die Show sei zum Glück auch nur auf 45 Minuten angesetzt gewesen. Nach dem Verlassen der Bühne habe sie sich auf dem Parkplatz übergeben müssen. «Ich ging in ein Hotel und mir war die ganze Nacht schlecht. Ich weiss noch, dass ich in der Badewanne sass, weil ich einfach nicht wusste, was ich mit all dem Blut anfangen sollte», erinnerte sich die Künstlerin, die gebürtig Ashley Nicolette Frangipane heisst. Sie habe stundenlang geblutet und sich kaum auf den Beinen halten können. Dennoch habe sie am nächsten Morgen den Flieger zum nächsten Termin bestiegen.