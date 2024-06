Sängerin Halsey ist nach Erkrankung «glücklich, am Leben zu sein»

Sängerin Halsey (29) hat offenbar einen schweren Kampf mit einer Erkrankung hinter sich. Die 29–Jährige kündigte am Dienstag (4. Juni) ein neues Album und eine neue Single mit dem Titel «The End» an. Dazu teilte sie mehrere Videos auf Instagram und schrieb: «Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe Glück, noch am Leben zu sein. Kurze Rede, langer Sinn, ich habe ein Album geschrieben.»