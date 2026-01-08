Sängerin im Liebesglück: Katy Perry teilt Kussfoto mit Justin Trudeau

Besonders ein Bild sorgte für Aufsehen: Perry küsst darauf ihren neuen Freund, den ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54), zärtlich auf die Wange, während dieser sie lächelnd im Arm hält. Das Paar posierte gemeinsam vor einem malerischen Sonnenuntergang am Strand. Ein weiteres Foto zeigt Trudeau gut gelaunt beim Schwimmen im türkisblauen Meer. Perry trägt auf einem der Bilder zudem eine Halskette mit goldenem Ahornblatt–Anhänger – eine liebevolle Anspielung auf die Heimat ihres neuen Partners.