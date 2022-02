Sängerin Jennifer Weist: «Sexuelle Übergriffe sind ein Männerproblem»

Unter dem Künstlernamen Yaenniver veröffentlicht die Stimmgewalt am heutigen Freitag (18. Februar) ihr Album «Nackt». Darauf verarbeitet die 35-Jährige, die auf der Ostseeinsel Usedom gross geworden ist, persönliche Erlebnisse - prangert aber auch gesellschaftliche Strukturen an. «Ich möchte mit meiner Kunst auf Missstände in unserer Gesellschaft aufmerksam machen», erklärt die Interpretin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Zudem spricht Jennifer Weist über sexualisierte Gewalt, die Gefahren von Social Media und warum Frauen in der Musikbranche immer noch unterrepräsentiert sind.