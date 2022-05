Sängerin Jessie J muss Fehlgeburt 2021 «noch immer verarbeiten»

«Ich fiel auf meine Knie»

Unter Schock stehend, habe sie die Tragödie zunächst gar nicht realisieren können. Sogar ein Konzert habe sie am Tag darauf noch gegeben. «Als ich nach der Show allein ins Auto stieg und nach Hause fuhr, die Eingangstür öffnete und hinter mir schloss, fiel ich auf meine Knie.» Noch nie in ihrem Leben habe sie sich so einsam wie in diesem Moment gefühlt.