Sängerin Michelle und Eric Philippi sind «schon viel länger zusammen»

«Tanja (Michelles bürgerlicher Name, Anm. der Red.) ist für mich die beste Therapeutin», schwärmte Philippi in einem wenige Stunden später veröffentlichten Interview mit der «Bild» über ihre offenen Gespräche. Und er verriet, dass sie schon vor ihrem offiziellen Liebesouting im Sommer 2023 eine grosse Rolle in seinem Leben gespielt hat. «Tanja und ich sind schon viel länger zusammen als es die Öffentlichkeit weiss», enthüllt der Musiker. Dass sie sich ineinander verliebt haben, hätte für beide alles durcheinander gewirbelt. «Aber unsere Liebe und unsere Beziehung sorgten gleichzeitig für die Stabilität in meinem Leben, die mir gefehlt hat.»