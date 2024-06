Sängerin Michelle und Lebensgefährte Eric Philippi denken an Adoption

Knapp ein Jahr nach Bekanntgabe ihrer Liebe denken Schlagersängerin Michelle (52) und ihr Partner Eric Philippi (27) nun offenbar an den nächsten Schritt. In der RTL–Talksendung «stern TV am Sonntag» kündigten sie am 2. Juni an, dass sie über eine Adoption nachdenken. Während die Sängerin bereits drei Töchter hat, ist ihr Lebensgefährte noch kinderlos.