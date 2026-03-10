Sängerin Paloma Faith ist zum dritten Mal Mutter geworden

Kaiserschnitt und ehrliche Worte

Mit grosser Offenheit liess Faith ihre Follower an den ersten schwierigen Stunden teilhaben. In ihrem Instagram–Post schrieb sie freimütig: «Kaiserschnitte sind schmerzhaft!» Auch das Stillen beschrieb sie als Herausforderung: «Stillen ist hart!» Diesen Mut zur Ungeschminktheit hat Faith schon früher bewiesen. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter im Dezember 2016 sagte sie: «An einer Schwangerschaft ist nichts glamourös. Es ist im Prinzip die Hölle.» Gleichzeitig betonte sie damals: «Es ist das Beste, was ich je erlebt habe. Aber auch das Schlimmste.»