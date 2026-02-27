Sängerin Pink: Berichte über Ehe-Aus sind «Fake News»

Sie fügte hinzu: «Oder möchtet ihr lieber über echte Nachrichten sprechen?», und zählte verschiedene andere Themen auf, die derzeit Schlagzeilen machen – von den Epstein–Akten bis zu Olympia. «Oder wollt ihr darüber reden, dass ich in meinem ersten Jahr, in dem ich dafür in Frage kam, für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert wurde? Wollt ihr über meine Erfolge reden oder nur über meinen angeblichen Niedergang?», heisst es in ihrem Instagram–Video weiter.