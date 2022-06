Sängerin Robin S. bedankt sich für Sample in ihrem Song

Club-Ikone Robin S. (60) ist überglücklich. In den 90ern wurde die Sängerin mit ihrem Dance-Track «Show Me Love» weltberühmt. In den letzten Jahren wurde es jedoch ruhig um die US-Amerikanerin - bis zu dieser Woche. In der Nacht von Montag auf Dienstag (21. Juni) veröffentlichte Popstar Beyoncé (40) ihr langersehntes neues Lied «Break My Soul». Und vielen kam der Song bekannt vor - er enthält ein Sample von Robin S.' «Show Me Love».