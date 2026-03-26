Sängerin Rosalía muss Konzert in Mailand vorzeitig beenden

«Mir geht es extrem schlecht»

Nach einer kurzen Pause trat Rosalía erneut vor ihr Publikum, wie etwa ein Video auf X zeigt. Auf Englisch erklärte sie, dass sie versucht habe, die Show von Anfang an durchzuziehen, obwohl sie krank sei. «Ich leide an einer heftigen Lebensmittelvergiftung und habe versucht, bis zum Schluss durchzuhalten, aber mir geht es extrem schlecht. Ich muss mich backstage übergebe. Ich will wirklich die beste Show hinlegen.»