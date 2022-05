Sängerin Sandra möchte neue Musik veröffentlichen

Sandra (59) feiert am 18. Mai ihren 60. Geburtstag. Für ihre Fans hat die Sängerin, die mit Hits wie «Maria Magdalena» bekannt wurde und in Deutschland besonders in den 1980er und 1990er Jahren grosse Erfolge feierte, schon jetzt ein Geschenk. «Es gibt Pläne, in den nächsten ein oder zwei Jahren neue Musik zu veröffentlichen», kündigt Sandra im Gespräch mit der «Bild am Sonntag» an.