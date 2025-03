Sängerin Sia: Scheidung und überraschende Babynews

Ihre erste Ehe endete auch nach zwei Jahren

Im Mai 2023 heiratete das Paar in einer intimen Zeremonie bei Kerzenlicht in der Villa Olivetta von Domenico Dolce (66) und Stefano Gabbana (62) im italienischen Portofino. Nur sechs Gäste waren damals geladen. Davor war die Stimmkünstlerin mit Filmregisseur Erik Anders Lang zweieinhalb Jahre verheiratet. Im August 2014 ehelichte sie ihn in ihrem Haus in Kalifornien, zwei Monate nach ihrer Verlobung. Ihre Ehe blieb trotz ihrer Bemühungen kinderlos und Sia sprach öffentlich über ihre Unfruchtbarkeit.