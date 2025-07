Sängerin verwirrt Fans: Hat Britney Spears ein Kind adoptiert?

Britney Spears ist also nicht erneut Mutter geworden. Sie soll nach einer Phase der Distanz allerdings wieder mehr Zeit mit ihrem Sohn Jayden verbringen. Im Dezember teilte sie ein Video mit ihm, in dem sie sagte, dass sie ihn das erste Mal seit fast drei Jahren gesehen habe. Er lebt mit seinem Vater und seiner Stiefmutter Victoria Price (42) sowie den jüngeren Geschwistern Jordan (13) und Peyton (10) auf Hawaii. Im Frühjahr gab es weitere gemeinsame Aufnahmen des Mutter–Sohn–Duos in den sozialen Medien.