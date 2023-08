Sängerin wird 39 Jahre alt: Helene Fischer geniesst ihre Sommerpause

Finale am 8. Oktober in Frankfurt

Nach der Sommerpause geht es für Deutschland bekannteste Sängerin am 25. August in Köln weiter. Anschliessend stehen im Rahmen ihrer «Rausch»-Tour noch Konzerte in Wien (Österreich), Arnheim (Holland), Zürich (Schweiz), München und Frankfurt auf dem Programm. Am 8. Oktober soll das grosse Finale in der Main-Metropole gefeiert werden. Die Tour war für Helene Fischer nicht nur im Vorfeld ein echter Kraftakt. Mehr als zwei Jahre lang hatte sie das Spektakel mit dem Cirque du Soleil geplant und nur ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter mit den Tänzern und Akrobaten ein Knallhart-Training in Kanada absolviert.