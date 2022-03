Sängerin Zoe Wees kämpft mit Angststörungen

Aber auch 2022 steht beim Nachwuchstalent einiges an: Am 18. März erschien Wees' neue Single «Lonely», am 29. März startet ihre erste grosse Europa-Tour. «Ich freue mich sehr, dass meine Single endlich draussen ist. Ich warte schon seit Anfang des Jahres darauf», erklärt Wees stolz. Doch neben den vielen Erfolgen gibt es auch Schattenseiten im Leben der Sängerin. Die Newcomerin hatte in letzter Zeit mit ihrer Gesundheit zu kämpfen: «Mental ging es mir nicht so gut.»