Sie führen mit Ihrem fairen Kaffee-Label selbst ein nachhaltiges Unternehmen. Was zeichnet nuruCoffee aus?

Nuru: Als meine Schwester Sali und ich 2016 nuruCoffee gründeten, wollten wir Äthiopien, und damit dem Heimatland unserer Eltern, Tribut zollen - und gleichzeitig den Menschen vor Ort helfen. Wir verkaufen hier in Deutschland Kaffee aus Äthiopien und sind dadurch in der Lage, Mikrokredite an äthiopische Frauen zu vergeben. Mit unserem Verein nuruWomen unterstützen wir sie zudem durch Weiterbildungsmöglichkeiten beim Start in die Selbstständigkeit.