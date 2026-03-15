Sarah Connor: Blutiger Zwischenfall bei Berlin-Konzert

Bei einer komplexen Tanz–Choreografie kam es laut «B.Z.» zu einem unglücklichen Zusammenstoss zwischen der 45–jährigen Sängerin und einem ihrer Tänzer. Die Wucht des Aufpralls war so deutlich, dass Connor eine blutende Wunde an der Lippe davontrug. Doch wer eine Unterbrechung der Show erwartete, wurde eines Besseren belehrt: Statt das Set zu stoppen oder sich in den Backstage–Bereich zurückzuziehen, reagierte der Popstar mit bemerkenswerter Gelassenheit. Berichten zufolge überspielte sie den Schreckmoment mit Humor, schnitt Grimassen für ihre Fans und lachte die Verletzung schlichtweg weg, während sie ihr Programm ohne Zögern fortsetzte.