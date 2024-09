Sarah Connor kündigt Open-Air-Konzerte für 2025 an

Den kompletten Juli und fast den ganzen August gibt es keines ihrer kleinen Open–Airs. Weiter geht es am 28. August auf dem Flugplatz Bad Kissingen in Bayern. Am Tag danach, dem 29. August, performt Sarah Connor ihre Lieblingslieder im Ravensberger Park in Bielefeld in Nordrhein–Westfalen. Das grosse Finale der kleinen, feinen Tournee durch die eher seltener bespielten Locations findet am 11. September in der Strand–Arena Timmendorf am Timmendorfer Strand statt.