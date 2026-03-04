Sarah Connor offenbart Ehekrise und spricht über dunkle Gedanken

Einer der Songs des Albums entstand bereits vor fünf Jahren, in einer Zeit, die Connor als besonders belastend beschreibt. «Da hatten mein Mann und ich eine grosse Krise und das jetzt wieder zu singen, ist so krass», sagt sie im Interview sichtlich bewegt über den Text von «Zusammen ist man weniger kaputt». Die Aufnahmen für «Freigeistin» hätten sie auf eine schmerzhafte Weise an jene Phase erinnert – an das Gefühl von «Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit» und daran, wie unglücklich sie und die Situation damals waren.