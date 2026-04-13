Sarah Connor sorgt mit Buckelwal-Post für hitzige Debatte im Netz

«Ich weiss, ihr wollt am Liebsten, dass ich mir als Hobby–Meeresbiologin und Aktivistin ein Super–Woman–Cape umwerfe und den Wal retten gehe», beginnt Connor ihren mehrseitigen Beitrag, bei dem im Hintergrund ein Foto des gestrandeten Wals zu sehen ist. Und in der Tat befinde sie sich auch im Austausch mit Experten, gefolgt von einem «Aber: Ich habe schon mehrfach gestrandete und verendete Wale gesehen. Das passiert in der Natur nicht selten.» Die wichtigste Sache sei es daher zu ergründen, wie es dazu kommen kann, welche Rolle wir Menschen dabei tragen und wie man ähnliche Tragödien künftig verhindern könnte.