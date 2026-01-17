Sarah Engels: Darum will sie Deutschland beim ESC vertreten

Engels' Gefühlschaos

Am 28. Februar wird der deutsche Vorentscheid im Ersten um 20:15 Uhr ausgestrahlt, Barbara Schöneberger führt durch den Abend. Am Ende des TV–Events steht dann fest, wer die Bundesrepublik am 16. Mai im Finale in Wien vertreten wird. Ob Engels die Auserkorene sein wird, steht noch in den Sternen. Schon jetzt sei sie aber «voller Dankbarkeit, Aufregung und Spannung und kann es kaum erwarten, diese besondere Reise zu erleben und auf der Bühne alles zu geben».