Sarah Engels: Das ist ihr grösster Weihnachtswunsch

Was bedeutet Ihnen persönlich das Engagement für Children for a better World e.V. – vor allem jetzt in der Weihnachtszeit?

Sarah Engels: Dieses Engagement liegt mir unglaublich am Herzen, besonders in der Weihnachtszeit. Es ist eine Zeit, in der man die Magie und Wärme spürt, und gerade deshalb ist es so wichtig, an diejenigen zu denken, denen es nicht so gut geht. Zu wissen, dass man mit Organisationen wie Children und ihren Partnern dazu beitragen kann, Kindern in Not eine Perspektive zu geben – sei es durch gesunde Mahlzeiten, Spielsachen, neue Erfahrungen oder einfach ein Gefühl der Zugehörigkeit – das erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit und Sinnhaftigkeit.