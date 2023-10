Sarah Engels feiert Geburtstag: So dankbar ist sie für ihren Lebensweg

«Heute mit 31 – bin ich genau hier, wo ich sein will»: Sängerin Sarah Engels hat am Sonntag ihren Geburtstag gefeiert und zeigt sich auf Instagram dankbar für ihren bisherigen Lebensweg. In ihrem Feed teilte die Musikerin zwei Schnappschüsse, die sie bei ihrem Geburtstagsbrunch zeigen. Dazu postete sie einen langen Text, in dem sie ihren Followern erzählt, dass sie immer an ihre Träume geglaubt habe. «Es fühlt sich an, als wäre ich gestern noch 16 gewesen und zur Schule gegangen. Die 16–jährige Sarah, die schon damals immer den grossen Traum hatte, irgendwann eine kleine Familie zu haben, auf Bühnen stehen zu dürfen und zu singen», schreibt sie. Dem Schicksal sei Dank habe sie heute mehr, «als ich mir jemals hätte erträumen können».