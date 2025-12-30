Sarah Engels möchte 2026 endlich in ihr neues Haus ziehen

«Echte Momente schaffen»

In einer Fragerunde schrieb die Sängerin über ihre Wünsche für 2026: «Dass wir endlich in unser neues Haus einziehen und dort echte Momente schaffen, gemeinsam, lebendig, voller Erinnerungen.» Zuletzt hatte die 33–Jährige allerdings von weniger guten Erlebnissen mit ihrer Traum–Immobilie berichtet. So entdeckten sie und ihr Ehemann Julian (32) einen zweiten Stromzähler, der im Kaufprozess nie erwähnt worden sei. «Ich bin gerade einfach nur so wütend und so fassungslos. Das macht mich gerade richtig, richtig sauer», erzählte sie kurz vor Weihnachten in einer Story.