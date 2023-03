Sarah Engels musste wegen Stalker aus ihrem Haus ausziehen

Sarah Engels (30) ist in einer Instagram-Fragerunde mit ihren Followern auf ihre aktuelle Wohnsituation eingegangen. Ein Fan wollte von der Sängerin wissen, ob sie mit ihrer Familie derzeit nicht mehr in ihrem Haus wohnt. «Doch, wir sind aber aktuell in einer Mietwohnung», erklärte die Musikerin und zweifache Mutter und verriet auch den Grund dafür.