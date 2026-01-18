Sarah Engels nimmt Abschied von Musical-Rolle: «Unfassbare Reise»

Am 13. November gab Sarah Engels (33) ihr Debüt in «Moulin Rouge! Das Musical». Jetzt steht ihre Abschiedsvorstellung an. Sonntagabend verkörpert sie ein letztes Mal in Köln die Hauptrolle der Satine.
Sarah Engels dankt dem ganzen Team
In ihrer Instagram–Story schrieb die Sängerin wenige Stunden vor der Aufführung zu einem Bild mit dem Ensemble: «Eine unfassbare Reise geht zu Ende.» Sie könne nicht in Worte fassen, «was es mir bedeutet hat». Engels betonte: «Diese Erfahrung werde ich niemals vergessen.» Sie sei dankbar für das «unglaubliche Team». Dann konkretisierte sie noch: «Danke für all die Liebe, das harte Training, das Vertrauen und den Support. Ihr seid alle einzigartig und durch euch entsteht diese Magie, wodurch es mehr ist als nur ein Musical. Diese Erinnerungen kann mir niemand nehmen.»
«Ich weine doch»
Ihr Kollege Jonas Hein (37), der in einigen der 15 Shows neben ihr in der Hauptrolle des Christian zu sehen war, teilte ebenfalls rührende Worte zum Abschied. Er schwärmte von der Sängerin, die 2011 durch «Deutschland sucht den Superstar» bekannt wurde: «Du bist eine absolute Ausnahmekünstlerin und so ein liebenswerter Mensch noch dazu.» Er hoffe sehr auf ein baldiges Wiedersehen. Darauf kommentierte Sarah Engels: «Ich weine doch. Es war mir so eine grosse Ehre mit dir!»
Die Musical–Produktion hatte sich zuvor schon öffentlich von der Gast–Hauptdarstellerin verabschiedet. In einem Posting am Samstag hiess es: «Wie die Zeit verfliegt ... Sarah Engels spielt am Sonntagabend ihre letzte Show als Satine bei Moulin Rouge! Das Musical. Wir möchten uns für die tolle und spektakuläre Zeit bedanken. Geniesse deine letzte Show am Sonntag hier bei uns in Köln.»
Sarah Engels tritt beim ESC–Vorentscheid an
Die zweifache Mutter steht aber bereits vor ihrer nächsten Herausforderung: Am 28. Februar tritt Sarah Engels beim ESC–Vorentscheid «Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2026» an (20:15 Uhr, Das Erste). Mit ihrem Song «Fire» will sie sich gegen acht andere Acts durchsetzen und das Ticket für Wien holen. In der österreichischen Hauptstadt findet am 16. Mai das ESC–Finale statt. Sie wolle auf diese Weise «meine Geschichte, meine Gefühle und meine Musik mit ganz vielen Menschen [...] teilen», erklärte die Sängerin gegenüber RTL.