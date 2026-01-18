Sarah Engels nimmt Abschied von Musical-Rolle: «Unfassbare Reise»

Sarah Engels dankt dem ganzen Team

In ihrer Instagram–Story schrieb die Sängerin wenige Stunden vor der Aufführung zu einem Bild mit dem Ensemble: «Eine unfassbare Reise geht zu Ende.» Sie könne nicht in Worte fassen, «was es mir bedeutet hat». Engels betonte: «Diese Erfahrung werde ich niemals vergessen.» Sie sei dankbar für das «unglaubliche Team». Dann konkretisierte sie noch: «Danke für all die Liebe, das harte Training, das Vertrauen und den Support. Ihr seid alle einzigartig und durch euch entsteht diese Magie, wodurch es mehr ist als nur ein Musical. Diese Erinnerungen kann mir niemand nehmen.»