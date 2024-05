Sarah Engels sorgt mit Fake-Schwangerschaftsposting für Wirbel

Mit dieser Aktion hat Sängerin Sarah Engels (31) am Wochenende für reichlich Aufruhr gesorgt: Am 19. Mai postete sie in ihrer Instagramstory ein Foto von sich, in dem sie ihr Bäuchlein hält. Dazu schrieb sie: «Aus gegebenem Anlass...» und fügte noch ein Schwangerschafts–Emoji hinzu. Erst Stunden später stellte sie dann klar, dass sie kein Baby erwartet, sondern mit ihrem Posting einfach nur die wiederkehrenden Schwangerschaftsgerüchte kritisieren wollte. Genau dafür kassierte sie dann aber wieder Kritik...