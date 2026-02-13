Sarah Engels über ESC-Boykott: «Musik soll im Vordergrund stehen»

Sollte es zum ESC gehen, ist die Freude bei Engels gross, denn «ich bin super gerne in Österreich. Ich war auch schon öfter in Wien und finde es wunderschön. Aber ich traue mich gar nicht, so weit zu denken. Wer weiss, was kommt.» Der alljährliche Druck, für Deutschland eine gute ESC–Platzierung zu holen, versucht Engels ebenfalls auszublenden. «Das Abschneiden liegt an so vielen verschiedenen Faktoren, die man teilweise gar nicht beeinflussen kann. Geschmäcker sind wie gesagt unterschiedlich. Es ist doch alleine schon cool, dabei zu sein.» Und wer weiss, vielleicht klappt es für Engels dann auch mit einer internationalen Karriere? «Ich habe mein letztes Album schon mit deutschen und englischen Songs gemacht. Ich konnte mich in der Vergangenheit nie so wirklich entscheiden, weil ich finde, beides passt zu mir und beides mache ich viel zu gerne, als dass ich mich von einem distanzieren wollen würde.»