Sarah Engels über weitere Familienplanung: «Derzeit nicht geplant»

Sarah Engels (33) wird von ihren Fans immer wieder mit Fragen nach weiterem Nachwuchs konfrontiert. Am Sonntagabend stellte sie in einer Instagram–Fragerunde klar: «Nein, ich bin nicht schwanger.» Dann ging sie noch darauf ein, ob denn künftig mit weiterem Nachwuchs im Hauses Engels gerechnet werden kann.
«Wir sind aktuell sehr glücklich»
«Derzeit ist es auch nicht geplant», betonte die einstige «DSDS»–Kandidatin weiter, die bereits zwei Kinder aus zwei Beziehungen hat. «Wir sind aktuell sehr glücklich und freuen uns auf unser neues Zuhause.» Denn mit ihrem zweiten Ehemann Julian Engels (32) hat sich ein «gemeinsames Traumhaus» gekauft, wie Engels glücklich im September verkündete. Auch beruflich ist die Sängerin derzeit eingespannt. Am Donnerstag gibt sie in Köln ihr Musical–Debüt. In «Moulin Rouge! Das Musical» verkörpert sie die Hauptrolle Satine. Insgesamt soll sie in 15 Shows auftreten. «Ich freu mich einfach soo sehr auf die Premiere», betonte Engels noch in ihrer Fragerunde.
Bekannt wurde die Sängerin durch die achte Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» im Jahr 2011. Sie belegte den zweiten Platz hinter Pietro Lombardi (33), mit dem sie zusammen kam. Die beiden heirateten 2013, Sohn Alessio (10) kam im Juni 2015 zur Welt. Doch die Ehe zerbrach nur knapp ein Jahr später im Oktober 2016. Seit Mai 2021 ist Sarah Engels mit Ex–Fussballer Julian verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter Solea (3), die im September 2021 geboren wurde.
Sie fühlt sich noch jung genug für weiteren Nachwuchs
Während Ex–Mann Pietro Lombardi nach dem Ehe–Aus noch zwei weitere Söhne bekam, scheint die Familienplanung bei der Sängerin also erstmal auf Eis zu liegen. Ganz vom Tisch ist das Thema aber wohl noch nicht, wie Sarah Engels im September in der Sendung «Gala» verriet. «Ich fühle mich noch jung genug. Das ist nicht in Arbeit, aber ich weiss, dass der Wunsch da ist und auch zu Hause ein Thema ist.»