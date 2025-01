Sarah Engels und Laura Maria Rypa: Streit in ihrer Patchwork-Familie

Sarah Engels‹ Worte beziehen sich offenbar auf Laura Maria Rypa (29), die Verlobte ihres Ex–Manns Pietro Lombardi (32). Die hatte einige Stunden vor Engels› Statement in einer Story geschrieben: «Liebe Sarah, hör bitte in Zukunft auf mit deinen Sticheleien, weil komischerweise kommt es immer zuerst von dir». Ein weiteres Video, in dem Rypa mit den Tränen kämpft und ein Text folgen, in dem sie unter anderem schreibt: «Ich bin es leid, zu schweigen und mich in die Ecke drängen zu lassen.»