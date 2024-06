Sarah Engels und Pietro Lombardi: Geburtstagsglückwünsche für Alessio

Sarah Engels (31) und Pietro Lombardi (32) haben am 19. Juni Grund zum Feiern. Vor neun Jahren kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt. Zum Ehrentag des Jungen teilten seine Eltern jeweils liebevolle Worte im Netz. «Egal wo du bist und wohin dich das Leben führt. Ich bin hier wie ein Fels in einer Brandung», wandte sich Engels auf ihrem Instagram–Account an ihren Sohn.