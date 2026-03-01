Sarah Engels vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest

Diese Acts kämpften um das deutsche ESC–Ticket

Insgesamt traten neun Acts im Berliner Studio an, um sich das Ticket zum ESC in Österreich zu sichern: BELA mit dem deutschsprachigen Song «Herz», Dreamboys The Band und ihr Titel «Jeanie», MYLE mit der Pop–Nummer «A OK», Ragazzki, die mit «Ciao Ragazzki» Italo–Disco–Flair verbreiteten und Laura Nahr, die das Publikum in ihr «Wonderland» entführte, Malou Lovis mit der emotionalen Ballade «When I'm With You» sowie wavvyboi, der mit dem düster–modernen «Black Glitter» antrat, Sarah Engels, die mit ihrer Empowerment–Hymne «Fire» an den Start ging und Molly Sue, die mit «Optimist (Ha Ha Ha)» für gute Laune sorgte.