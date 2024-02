Sarah Engels will nach Ski-Unfall bald wieder auf die Bühne

Sarah Engels (31) hat nach ihrer Kreuzband–Operation ein Gesundheits–Update gegeben. Die Sängerin musste operiert werden, nachdem sie beim Skifahren im österreichischen Zillertal gestürzt war. Sie habe stärkere Schmerzen, hoffe aber darauf, dass es bald besser wird. Zudem möchte sie schnell so fit sein, dass sie wieder auftreten kann. Am 2. März beginnt die «Die Schlagernacht des Jahres»–Tour in Hannover, an der sie zusammen mit vielen anderen Stars teilnehmen will und die durch viele Städte der Republik führt.