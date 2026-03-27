Sarah Ferguson: Ehrenbürgerschaft von York entzogen

Belastende E–Mails und wachsender Druck

Was die Lage für Ferguson besonders heikel macht, sind konkrete Details aus dem neu veröffentlichten Aktenmaterial. Den Dokumenten zufolge soll sie Epstein kontaktiert haben, während er wegen der Anwerbung einer Minderjährigen zur Prostitution inhaftiert war. Zudem soll sie ihre Töchter zu einem gemeinsamen Mittagessen mit Epstein in Miami mitgenommen haben – nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Eine E–Mail aus dem Jahr 2011, in der Ferguson Epstein als «besten Freund» bezeichnete und sich offenbar für öffentliche Kritik an ihm entschuldigte, hatte bereits zuvor für Aufsehen gesorgt und mehrere Wohltätigkeitsorganisationen dazu bewogen, die Zusammenarbeit mit ihr zu beenden.