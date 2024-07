Sarah Ferguson erinnert sich an gemeinsame Zeit mit Prinzessin Diana

Sarah Ferguson will sich stets an das Lachen der beiden erinnern

«Du warst eine Säule des Lichts und der Liebe. Und was für ein Vermächtnis du hinterlassen hast», schreibt Ferguson zu einem alten Bild der beiden, auf dem sie gerade gen Himmel schauen. «Ich werde mich immer an unser Lachen erinnern und an den verwandten, gütigen Geist, den ich in dir gefunden habe. Ich bin sicher, dass du immer über uns wachst. Ruhe in Frieden, meine Freundin.» 1997 kam Prinzessin Diana infolge eines Autounfalls in Paris ums Leben.