Sarah Ferguson erwägt offenbar Enthüllungs-Interview

Aber auch in Fergies Lager herrscht offenbar Bedenken, dass ein öffentliches Enthüllungs–Video ähnlich desaströs wie das berüchtigte «Newsnight»–Interview ihres Ex–Ehemanns sein könnte. Dies wolle man auf jeden Fall vermeiden. Das Interview, das der damalige Herzog von York zu seiner Beziehung mit Epstein der BBC 2019 gab, gilt als einer der grössten PR–Schäden in der Geschichte der Royals.