Sarah Ferguson gibt Update: So geht es den Corgis der Queen

Im November hatte die Herzogin in der TV–Show «This Morning» bereits darüber gesprochen, wie sich die Hunde in ihrem neuen Zuhause einleben. Sie verriet, dass die Welpen immer noch trauern. «Muick hatte von Anfang an Probleme, und jetzt, ein Jahr später, fängt er gerade erst an, richtig Spass zu haben.» Sie habe nun insgesamt sieben Hunde, da sie bereits fünf Norfolk–Terrier besessen habe. Die Hundebande kommt aber offenbar gut miteinander aus. Denn Sarah Ferguson betonte in der Sendung: «Jetzt verstehen sie sich alle. Aber man muss aufpassen, sie haben alle ihren eigenen Charakter.»