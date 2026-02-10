Sarah Ferguson: Ihr Millionen-Plan ist gescheitert

Für Sarah Ferguson (66), die sich bei Jeffrey Epstein (1953–2019) Geld geliehen hat, soll einst ein Plan gescheitert sein, an Millionen zu kommen. Was sie vorhatte, um ihre Geldsorgen loszuwerden, enthüllen laut «Daily Mail» nun die Epstein–Akten. Aus diesen geht der Zeitung zufolge hervor, dass die 66–Jährige 2009 angeblich ein lukratives Abkommen mit einem grossen Kreuzfahrtunternehmen anstrebte.