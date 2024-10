Sarah Ferguson ist der erster britische Royal auf TikTok

Als erstes Video sieht man die Herzogin von York, die aktuell in der Royal Lodge im Windsor Park residiert, in einer einfachen Jeansjacke und sitzend in der Natur. Dabei beantwortet sie in dem Clip «Mein allererstes TikTok!» einige emotionale Fragen zu ihrer Brustkrebserkrankung, die im Juni 2023 diagnostiziert wurde. Nur wenige Monate später, im Januar 2024, erfuhr sie zudem, dass sie an einer aggressiven Form des Hautkrebses erkrankt ist.