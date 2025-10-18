Sarah Ferguson: Nach Andrews Rücktritt verliert auch sie ihren Titel

Es ist das Ende einer Ära. Sarah Ferguson (66) war seit ihrer Hochzeit mit Prinz Andrew (65) im Jahr 1986 als Herzogin von York bekannt – jetzt muss sie diesen Titel aufgeben. Der Grund: Ihr Ex–Mann hat am Freitag unter massivem Druck von König Charles III. (76) und Prinz William (43) seine royalen Ehren niedergelegt. Und Ferguson, die den Titel ausschliesslich durch ihre Ehe erhielt, verliert damit automatisch ihre letzte offizielle Verbindung zur königlichen Familie, wie unter anderem die britische «Daily Mail» erklärt.