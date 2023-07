Sarah Ferguson nach ihrer Operation: Mit kleinen Schritten voran

Sarah Ferguson muss sich noch erholen

«Ich erhole mich im Moment», erklärt sie bei Instagram zu einem Clip. Sie wolle aber unbedingt «meine Geschichte hier in meinem Podcast teilen, in der Hoffnung, dass es jeden ermutigt, der sich untersuchen lassen kann». Ein einfaches Dankeschön reiche ihr zufolge nicht aus, um sich bei den Ärzten, Krankenschwestern und allem medizinischen Fachpersonal zu bedanken. Ferguson könne sich «mehr als nur glücklich» schätzen, sich auf sie alle verlassen zu können. Auch in der neuen Folge von «Tea Talks with The Duchess and Sarah» spricht Ferguson darüber. Die «wundervollen Krankenschwestern» hätten sich nach der Operation ganz wunderbar um sie gekümmert.