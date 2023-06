Sarah Ferguson spricht in Podcast über Brustkrebs-Operation

Erst kürzlich startete Sarah Ferguson gemeinsam mit ihrer guten Freundin Sarah Jane Thompson den Podcast «Tea Talks with The Duchess and Sarah». Gemeinsam mit ihrer Ex-Mann Andrew, von dem sie sich bereits 1996 scheiden liess, lebt sie in der Royal Lodge in Windsor. Durch seine mutmassliche Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) ist Andrew innerhalb der Royal Family in Ungnade gefallen.