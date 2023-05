Sarah Ferguson verrät Prinzessin Eugenies Geburtstermin

Im Interview mit «Hello» sagte sie, dass die Familie noch nicht wisse, welches Geschlecht das Kind haben werde. «Aber ich glaube, dass das Baby Ende Mai erwartet wird. Es könnte also jeden Moment so weit sein», verriet Ferguson. Ihren Einsatz als dreifache Oma kann Ferguson offenbar auch nicht mehr erwarten - so bezeichnete sie sich auch als «beste Oma aller Zeiten».