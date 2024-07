Sarah Jessica Parker: Das macht «And Just Like That...»-Dreh schwierig

Die Kult–Serie «Sex and the City» geht nach sechs Staffeln und zwei Filmen bekanntlich mit dem Sequel «And Just Like That...» weiter. Aktuell wird in New York bereits die dritte Staffel gedreht, in der die Figuren von Sarah Jessica Parker (59), Cynthia Nixon (58) und Kristin Davis (59) wieder mit Problemen wie dem Altern, Teenagerkindern oder Dating kämpfen. In Deutschland können sich Fans die Wartezeit bis zur Ausstrahlung, die vermutlich 2025 erfolgen wird, nun mit der zweiten Staffel vertreiben.