Sarah Jessica Parker erzieht Kinder zu finanzieller Unabhängigkeit

Sarah Jessica Parker (60) gewährt seltene Einblicke in ihr Familienleben und ihre Erziehungsphilosophie. In einem ausführlichen Interview mit «The E! News Sitdown with Bruce Bozzi», das am 28. Mai ausgestrahlt wurde, sprach die «Sex and the City»–Ikone überraschend offen darüber, wie sie ihre drei Kinder auf das Erwachsenenleben vorbereitet.