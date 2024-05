Sarah Jessica Parker holt Carries berühmten 90er-Look zurück

Sarah Jessica Parker (59) hat einen der ikonischsten Looks von Carrie Bradshaw zurückgeholt. Bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel des «Sex and the City»–Spin–offs «And Just Like That...» zeigte sich die Schauspielerin in einem Rock, der an das weisse Tutu erinnerte, das Carrie in den 1990er Jahren im Vorspann der Originalserie trug.