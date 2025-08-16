Sarah Jessica Parker staunt über die Bandbreite der «Carrie»-Fans

Auch viele Männer unter den Fans

«Es ist wirklich sehr bewegend», sagte die Schauspielerin dem «People»–Magazin über die Bandbreite der Menschen, die von der in New York spielenden Serie begeistert wurden. Sie sei im Laufe der Jahre immer wieder davon überrascht worden, von welchen Fans sie angesprochen wird. «Solchen Leuten begegne ich ständig. Ich war bei einer CNN–Veranstaltung und all diese legendären Basketballspieler sagten: ‹Oh mein Gott! Ich muss ein Foto mit dir machen und das nach Hause schicken› und ich hätte nie erwartet, dass sie wissen würden, wer ich bin. Ich wusste auf jeden Fall, wer sie waren», erinnert sie sich etwa an die Begegnung mit den Sportprofis.